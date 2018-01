Go Retro Portable: la console portatile stile Game Boy con 350 giochi inclusi

ha annunciato, evoluzione del progetto Super Retro Boy , interrotto a causa di problemi con licenze e marchi registrati. Questa nuova console portatile invece ha già ottenuto tutte le certificazioni necessarie per essere commercializzata.

Go Retro Portable presenta un design in stile Game Boy con schermo LCD a colori antigraffio, ingresso per le cuffie con jack da 3.5mm, altoparlante stereo, D-Pad, quattro tasti azione e batteria ricaricabile. GO Retro Portable non sarà compatibile con le cartucce Gam Boy ma includrà oltre 350 giochi su licenza, tra cui classici targati Capcom, Data East, Irem e Jaleco.

Retro-Bit ha intenzione di commercializzare Go Retro Portable a settembre, al prezzo di 34.99 dollari in Nord America. Nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo della console in Europa.