Go Vacation: il party game per Wii arriva anche su Switch il 27 luglio

Dopo aver fatto il suo debutto su Wii nel 2011, Go Vacation si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch il prossimo 27 luglio. La conferma è arrivata con un nuovo trailer di annuncio: potete visionarlo in cima alla notizia.

Grazie alla collaborazione tra Nintendo e Bandai Namco Entertainment, dunque, Go Vacation sarà disponibile anche per gli utenti della console ibrida a partire dal 27 luglio. Il titolo, ambientato nell'isola tropicale di Kawawii, si presenta come una raccolta di 50 minigame da giocare da soli o in compagnia degli amici.

Confermato il supporto alla modalità co-op in locale (fino a quattro utenti), con la possibilità di giocare in compagnia grazie all'ausilio dei controller Joy-Con. Tra le varie attività proposte all'interno di Go Vacation, segnaliamo la presenza di diversi minigiochi che spaziano dalle simulazioni sportive (come il tennis e il baseball) al ballo, passando per la pesca, le immersioni, il paracadutismo, il deltaplano e tanto altro ancora.

Nell'attesa che Go Vacation faccia il suo debutto su Nintendo Switch il 27 luglio, vi lasciamo con il nuovo trailer di annuncio riportato in cima alla notizia, dove potete vedere qualche sequenza di gameplay tratta dal gioco.