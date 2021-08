Goals: annunciato il nuovo gioco di calcio AAA che sfida FIFA ed eFootball

Come un fulmine a ciel sereno è arrivo l'annuncio di Goals, una nuova simulazione calcistica ideata da Andreas Thorstensson, ex campione del mondo di Counter Strike, e pensata per impensierire i due principali esponenti del genere, FIFA ed eFootball (fino a poco tempo fa conosciuto come PES).

Il suo creatore descrive Goals con un videogioco free-to-play tripla A, pensato principalmente per il multiplayer, dotato di funzionalità cross-play e pronto per l'esport. "Dopo aver giocato oltre 5 mila partite in FIFA (FUT) e aver osservato per lungo tempo la scena eSport, con molto dolore mi sono reso conto di quanto sia carente, con nessuna speranza di miglioramento. Per questo motivo, ho deciso di intervenire in prima persona".

Thorstensson ha spiegato che Goals implementerà un sistema "play to earn", ossia "gioca per guadagnare". Gli utenti che trascorreranno del tempo nel gioco e miglioreranno le proprie abilità verranno ricompensati con asset digitali (NFT, ossia Non Fungible Token). Il modello free-to-play renderà Goals accessibile a chiunque, mentre il cross-play abbatterà i confini tra le piattaforme. Dal momento che il multiplayer rappresenterà il perno principale dell'intera esperienza, l'obiettivo principale è quello di creare un'esperienza online fluida, dunque priva di lag e ritardi nella risposta ai comandi, che secondo Thorstensson rappresentano i più grandi problemi dei giochi di calcio odierni. Una grande enfasi verrà posta anche nei confronti del sistema di matchmaking, con un articolato sistema di tornei e ladder, indispensabili per permettere al gioco di imporsi nell'eSport.

Goals è ancora molto lontano dalla pubblicazione: Thorstensson sta ancora mettendo insieme la sua squadra, ed è alla ricerca di importanti figure lavorative come produttori, tech director, game designer, concept artist, character artist, ingegneri NFT, system programmer, gameplay programmer e community manager. Il quartier generale è a Stoccolma, ma il team lavorerà da remoto.