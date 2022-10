GOALS: come sarà il nuovo simulatore calcistico? Lo svela il video sul gameplay Pre-Alpha

Come promessoci nei mesi scorsi alla pubblicazione del trailer futuristico di GOALS, il team diretto da Andreas Thorstensson riguadagna i social per mostrare le prime scene di gameplay (seppure in versione Pre-Alpha) del simulatore calcistico che ambisce a sfidare FIFA ed eFootball.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house indie fondata dall'ex campione del mondo di Counter Strike lascia intravedere il potenziale di questa nuova esperienza sportiva che, lo ricordiamo, sarà proposta con la formula dei videogiochi free-to-play.

Pur con tutte le limitazioni grafiche e contenutistiche della versione Pre-Alpha, il primo video gameplay di GOALS ci offre un'infarinatura del sistema di dribbling, del motore fisico deputato alla gestione del controllo del pallone e, ovviamente, delle tecniche di tiro, dai rasoterra veloci alle bordate da fuori area.

Ciò che emerge è però il particolare approccio adottato dagli sviluppatori di GOALS nel realizzare le animazioni dei calciatori: non è chiaro, però, se l'effetto stop-motion del trailer sia dovuto alle limitazioni della versione mostrataci o se, al contrario, gli atleti del nuovo gioco di calcio gratuito avranno le stesse movenze anche nella versione in accesso anticipato. Per scoprirlo non ci resta che attendere la data di lancio della versione iniziale di GOALS su PC e console, presumibilmente prevista nel 2023.