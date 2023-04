GOALS fa sul serio: altri 20 milioni di investimenti per sfidare EA Sports FC ed eFootball

Il duopolio formato da EA Sports e Konami verrà presto messo in seria discussione: non solo dalla FIFA, che dopo essersi ripresa i suoi diritti si appresta a creare dei nuovi giochi di calcio senza Electronic Arts, ma anche da altri sfidanti come UFL e GOALS. Quest'ultimo, in particolare, ha appena suonato la carica ricevendo un ulteriore, cospicuo finanziamento.

L'omonimo studio di sviluppo svedese GOALS, che ricordiamo essere capitanato da Andreas Thorstensson, ex campione del mondo di Counter-Strike e fondatore del team eSport SK Gaming-GOALS, si è appena assicurato un altro finanziamento di 20 milioni di dollari. Tra i benefattori figurano Seven Seven Six (la venture capital firm del fondatore di Reddit Alexis Ohanian), Northzone, Moonfire e Cassius, oltre ad investitori d'alto profilo come Peter Sellis (Senior Vice President for Product di Discord), Wayne Mackey (fondatore e CEO di Statespace/Aimlabs), Riqui Puig (centrocampista dei LA Galaxy) e Clément Langlet (difensore del Tottenham in prestito dal Barcellona). Tra i finanziatori della prima ora, ricordiamo, figurava anche Gerard Piqué, ex stella del club blaugrana.

Il budget totale a disposizione per lo sviluppo di GOALS è dunque salito a 39 milioni di dollari. Grazie a quest'ultimo investimento, la compagnia di sviluppo spera di poter accelerare la produzione del videogioco al fine di "portare una rivoluzione nel genere dei videogiochi di calcio". Attualmente sono 50 gli sviluppatori al lavoro su GOALS, molti dei quali veterani di franchise quali FIFA e MADDEN, oltre a figure provenienti da Activision e Ubisoft, ma i 20 milioni aggiuntivi dovrebbero permettere a Thorstensson di aumentare il numero dei dipendenti a 75 nei prossimi anni.

Con GOALS, l'ex pro gamer svedese intende strizzare l'occhio agli eSport e imporsi sulla scena competitiva senza tuttavia dimenticarsi dei giocatori casual, portando nel genere calcistico delle innovazioni che a suo parere mancano da fin troppo tempo. La formula di gioco "si focalizzerà sul divertimento e su un gameplay fluido e veloce, piuttosto che sul realismo spinto", mentre tra le modalità di gioco figureranno la classica 11v11 per due giocatori, una modalità 5v5, e GOALS: GO, nella quale gli utenti potranno controllare ogni singolo calciatore "incrementando gli aspetti competitivi e social del giochi di calcio".

GOALS si trova attualmente in fase pre-Alpha, dunque il lancio appare ancora piuttosto lontano. Sarà free-to-play e supporterà il cross-play tra PC e console, inoltre presenterà delle ottimizzazioni che gli permetteranno di girare dignitosamente anche su PC di fascia bassa e vecchie console.