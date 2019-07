Goat of Duty, in arrivo il nuovo sparatutto a base di capre!

34BigThings e Raiser Games ha annunciato l'arrivo di Goat of Duty in Accesso Anticipato su Steam. Questo frenetico shooter multiplayer con protagoniste delle capre arrabbiate verrà lanciato il 10 luglio in Early Access al prezzo di 6,99 euro.

La versione in Accesso Anticipato includerà quattro diverse modalità (Gun Deathmatch, Tutti Contro Tutti, Guerra tra Mandrie Deathmatch e Squadre) e la modalità extra Fus Ro Arena, oltre a sei mappe, sette diverse armi e ben 25 skin per personalizzare le proprie capre.

"Non vediamo l’ora di lasciare il gioco tra gli zoccoli dei nostri fans", afferma Ivano Zanchetta, Game Director di 34BigThings. "Il periodo in Early Access è una grande occasione per il gioco di crescere ed evolversi, cosa che sarebbe impossibile senza il sostegno della community. Inoltre, siamo stati costretti a liberare le dannate capre dalle loro prigioni o avrebbero distrutto ogni cosa."

Potete aggiungere Goat of Duty alla lista dei desideri di Steam in attesa del lancio fissato per il prossimo 10 luglio. Siete pronti per unirvi alla mandria di capre soldato?