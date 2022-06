Goat Simulator 3 annunciato con un folle trailer, anche se il secondo capitolo non esiste

Con una mossa tanto inaspettata quanto folle, i ragazzi di Coffee Stain Studios sono intervenuti durante il Summer Game Fest per annunciare Goat Simulator 3, secondo capitolo del pazzo sandbox con protagoniste le capre più scostumate di sempre.

No, non abbiamo sbagliato: il gioco s'intitola proprio Goat Simulator 3, anche se il secondo capitolo tecnicamente non è mai stato pubblicato (esiste solo una versione "Goaty" del gioco originale). Che agli sviluppatori piaccia scherzare, in ogni caso, lo si capisce fin dai primi istanti del filmato di presentazione, una palese parodia del celebre trailer E3 2014 di Dead Island 2, un gioco che in tutti questi anni non si è ancora fatto vedere sugli scaffali.

Il trailer, che potete visionare in apertura di notizia, svela che Goat Simulator 3 verrà pubblicato nell'autunno del 2022 su PlayStation, Xbox e PC via Epic Games Store, dove può già essere aggiunto alla wishlist. La pagina del negozio rivela che i giocatori potranno invitare fino a tre amici in co-op locale e online per creare scompiglio in squadra o gareggiare in mini-giochi che metteranno in seria discussione la loro amicizia.