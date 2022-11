Goat Simulator 3: le capre folli fanno impazzire anche Famitsu

Novembre 2022 ha avuto come protagonisti assoluti giochi molto attesi quali God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto, ma tra una grossa uscita e l'altra c'è stato spazio anche per uno dei più assurdi giochi della stagione: Goat Simulator 3 è uscito lo scorso 17 novembre e la sua follia sta già intrattenendo con gusto.

Le capre matte di Coffee Stain sembra siano riuscite a fare colpo sulla redazione di Famitsu, che premiano l'esilarante gioco d'azione con un'ottima media di 33 su 40, con i recensori della famosa testata nipponica che hanno assegnato al gioco rispettivamente 9, 8, 8 ed 8. In effetti, come confermato anche nella nostra recensione di Goat Simulator 3, la scanzonata esagerazione dell'avventura con protagoniste le simpatiche capre si rivela ideale per chi cerca qualcosa di divertente e leggero, al netto della sua ripetitività.

Il numero 1773 di Famitsu offre anche un verdetto su Gungrave G.O.R.E.: il ritorno della serie non sta andando granché in termini di critica internazionale, tuttavia sulla rivista giapponese l'opera firmata Iggymob riesce ad ottenere un discreto 29 su 40 (7, 7, 8, 7). Le ultime due recensioni riguardano invece Nickelodeon All-Star Brawl e Monmusu Gladiator, con entrambi i giochi che si portano a casa un 28 su 40, frutto di tutte valutazioni da sette assegnate dai redattori della rivista.

Il protagonista principale rimane comunque Goat Simulator 3: avete già avuto modo di provarlo?