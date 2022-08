Goat Simulator 3: le capre matte tra distruzione totale e personalizzazioni stravaganti

Dopo aver già visto il gameplay reveal di Goat Simulator 3 in occasione dell'Opening Night Live, le capre folli di Coffee Stain Studio sono protagonista anche del Future Games Show, che ha offerto un ulteriore trailer del nuovo episodio della serie in uscita il prossimo 17 novembre 2022.

Gli sviluppatori ci hanno mostrato nuovi stralci di gameplay, incentrato in particolare sull'elevata interattività ambientale del nuovo Goat Simulator, con la possibilità di poter letteralmente distruggere qualunque cosa intralci il cammino dei nostri caproni, in grado di scatenare un completo delirio su schermo. Ma non c'è niente di più bello di scatenare caos e devasto con il look più assurdo e stravagante possibile.

Il nuovo filmato si concentra infatti anche sull'elevato grado di personalizzazione messo a disposizione dagli autori: sarà infatti possibile dare vita alla capra dei propri sogni potendo vestirla nei modi più disparati grazie ad un'ampia scelta di cappelli, scarpe, occhiali e tantissimi altri accessori sparsi per la mappa di San Agora. Non mancano nemmeno spade laser, trampolini e jetpack per esplorare con stile l'ampia mappa messa a disposizione dai ragazzi di Coffee Stain Studio.

Ricordiamo che Goat Simulator 3 arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, e che sarà possibile giocarlo anche in cooperativa fino a quattro giocatori.