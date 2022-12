Goat Simulator 3: il controller non funziona? Coffee Stain ha una soluzione 'pecoreccia'!

Fremete dalla voglia di indossare il vello delle capre matte di Goat Simulator 3 su PC utilizzando un controller? Coffee Stain propone una soluzione che ha davvero del 'pecoreccio', ovvero servirsi del client di Steam per avviare il gioco che, lo ricordiamo, viene proposto su PC in esclusiva su Epic Store!

Dalle pagine del canale Discord di Goat Simulator 3, il supporto ufficiale di Coffee Stain stila un decalogo di interventi da compiere per ovviare alla mancanza di specifici driver per controller su Epic Games Store.

Tra i passaggi elencati, il supporto consiglia appunto di sfruttare i driver per controller generici di Steam inserendo la stessa applicazione di Epic Store tra i "giochi non di Steam" da avviare attraverso il client del negozio digitale di Valve. Una volta completato questo passaggio, per il supporto ufficiale di Coffee Stain 'basta' richiamare il client di Epic da quello di Steam e avviare Goat Simulator 3 per giocare con il proprio controller preferito sfruttando i driver di Steam.

Il bizzarro suggerimento offerto dal supporto ufficiale di Coffee Stain, come facilmente prevedibile, ha scatenato l'ilarità della community di ResetEra e dei frequentatori degli altri forum videoludici che hanno ripreso la notizia, con tanti appassionati che scherzano sull'accaduto e altri fan che si chiedono come sia stato possibile commettere una simile leggerezza.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate la nostra recensione di Goat Simulator 3, il folle 'sandbox caprino' per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S disponibile da metà novembre.