Goat Simulator 3: il Gameplay Reveal è un festival di caproni impazziti!

Sulle note di 'Mumbo Jumbo' di Paul Paljett, il team di Coffee Stain porta tutta "l'esuberanza caprina" di Goat Simulator 3 sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 con un video gameplay che definire folle sarebbe un pallido eufemismo.

Il secondo capitolo del simulatore di capra più famoso del mondo (come se ne ce ne fossero altri!) vanterà un comparto grafico decisamente più evoluto e, con esso, un motore fisico in grado di esprimere al meglio tutta la scostumatezza e l'irriverenza dei belanti protagonisti.

Il video gameplay, non a caso, mostra un esercito di caproni impegnato a darsi battaglia in sfide alla guida di supercar o con zaini jet. Come ben sapranno gli appassionati della serie, gran parte del divertimento deriva però dalle scorribande da compiere girovagando liberamente per la mappa per andare alla ricerca delle "sfide estemporanee" più fantasiose e bizzarre.

Il video gameplay di Goat Simulator 3 ci ricorda che il titolo è atteso al lancio per il 17 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se amate i party game, nel corso dell'Opening Night Live è stato presentato anche Moving Out 2, il sequel dell'apprezzato "simulatore di traslochi" di SMG Studio e Team17.