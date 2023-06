Goat Simulator 3: un'invasione di caproni da spiaggia con lo spassoso Update Estivo

Il delirio estremo nel mondo di capre di Goat Simulator 3 prosegue con il Summer Update, un aggiornamento gratuito che rende ancora più profonda, ricca di contenuti e divertente la 'dimensione pecoreccia' del sandbox di Coffee Stain.

L'update estivo di Goat Simulator 3 è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: una volta installato, l'aggiornamento introduce un menu a tema estivo e ben 28 equipaggiamenti inediti che trasformano Pilgor e i suoi amici in veri caproni da spiaggia!

Come per ogni altro oggetto o capo di vestiario, anche i nuovi equipaggiamenti del Summer Update non si limitano a infondere stile e carattere al proprio belante alter-ego ma sbloccano potenziamenti e abilità inedite che contribuiscono a rendere ancora più originale e fuori di testa l'esperienza di gioco offerta dal titolo targato Coffee Stain.

Non ci credete? Date un'occhiata ai caproni con 'goatkini', occhiali 3D, abiti folk svedesi e cappelli-gelato che impazzano nel video di lancio del Summer Update gratuito di Goat Simulator 3 su Epic Games Store, PlayStation Store e Microsoft Store. Sapevate che una pubblicità di Goat Simulator 3 citava i leak di GTA 6, tanto da spingere Take-Two a chiederne la rimozione?