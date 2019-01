Goat Simulator Goaty Edition disponibile ora su Nintendo Switch

Durante il livestream dedicato ai Nindies è stato annunciato che Goat Simulator The Goaty è ora disponibile per l'acquisto in formato digitale su Nintendo Switch. Si tratta dell'edizione definitiva di Goat Simulator, che include tutte le espansioni del gioco.

Oltre al gioco base, Goat Simulator The Goaty include Goat Simulator GoatZ, Goat Simulator Payday e Goat Simulator Waste of Space, un pacchetto completo per vivere la folle esperienza del simulatore di capra più famoso del mondo. Il prezzo purtroppo non è stato reso noto ma dovrebbe assestarsi sui 19.99 euro, stessa cifra delle versioni PC, PS4 e Xbox One.

Al momento non è chiaro se Goat Simulator The Goaty uscirà anche in versione fisica, in ogni caso se cercate un gioco folle per passare qualche minuto di puro divertimento, avete trovato pane per i vostri denti...