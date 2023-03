Goblin Slayer diventa un videogioco: annunciato Another Adventure, Nightmare Feast

Mentre l'autore di Gobin Slayer si dedica alla serializzazione di Moscow 2160, la nota serie manga si prepara a trasformarsi in un videogioco per PC e console.

Dal Giappone, il team di sviluppo di Apollo Software annuncia infatti Goblin Slayer Another Adventure: Nightmare Feast. Edito da Bushiroad Games, la produzione approderà sul mercato videoludico nel corso dell'inverno 2023, con debutto atteso nei cataloghi di PC (via Steam) e Nintendo Switch. Sul fronte ludico, il progetto si presenta con un gioco di ruolo a sfondo strategico, la cui trama sarà ispirata alle light novel di Goblin Slayer.

Goblin Slayer Another Adventure: Nightmare Feast rappresenta la prima declinazione videoludica della serie manga destinata a trovare spazio su console. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno coinvolto nella sua realizzazione l'autore in persona, con Kumo Kagyu incaricato della realizzazione del concept. A bordo della squadra di Apollo Software troviamo anche Noboru Kannatsuki, che dopo aver lavorato a Goblin Slayer si occuperà qui del character design.



In Goblin Slayer Another Adventure: Nightmare Feast sarà raccontata una storia completamente inedita ambientata nell'immaginario della serie. Accanto a volti conosciuti, i giocatori potranno dunque trovate anche personaggi completamente nuovi. Tra le produzioni più recenti ispirate alla serie, possiamo ricordare il film d'animazione Goblin Slayer: Goblin's Crown.