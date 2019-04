God Eater 3 arriverà su Nintendo Switch il 12 luglio

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che God Eater 3, già disponibile in Occidente su PlayStation 4 e PC dallo scorso mese di febbraio, sarà pubblicato anche su Nintendo Switch l'11 luglio in Giappone ed il 12 luglio in Europa e Nord America.

Come specificato dal publisher nipponico, chi effettuerà il pre-order dell'action-RPG otterrà un codice per scaricare un costume ed un hair style di Yuri ed Estelle, due personaggi protagonisti di Tales of Vesperia.

"Nintendo Switch apre le porte a nuovi modi per giocare a God Eater 3", ha commentato Jackie Simmons di Bandai Namco America Inc. "La portabilità permetterà ai giocatori di incontrarsi ovunque e in ogni momento per far fronte comune e abbattere minacciosie creature".

Gli utenti possono unirsi online o in locale ad altri tre God Eaters e prendere parte alle missioni della campagna principale, oppure ad altri sette giocatori (andando così a formare i gruppi di cacciatori più estesi nella storia del franchise) e avventurarsi nelle quest incluse nella modalità Assault Missions.

La versione Switch del gioco è stata presentata ufficialmente tramite il trailer che trovate in apertura di notizia. Se siete interessati ad approfondire tutti i dettagli aggiuntivi sul prodotto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di God Eater 3.