God Eater 3 avrà il doppio audio inglese/giapponese, pubblicati nuovi screenshot

Un nuovo comunicato stampa di Bandai Namco Entertainment ci rivela un'interessante informazione che sicuramente farà felici i fan di God Eater: la versione occidentale includerà sia l'audio inglese che quello giapponese, ciò vuol dire che gli utenti potranno impostare il doppiaggio originale.

Il publisher ha inoltre condiviso una serie di screenshot inediti in alta qualità per celebrare il New York Comic Con. Le immagini che trovate nella galleria a fine news ci mostrano alcune scene di combattimento e ci offrono la possibilità di osservare da vicino alcuni dei personaggi.

God Eater 3 sarà disponibile in Giappone a partire dal 13 dicembre 2018 su PlayStation 4. Il gioco arriverà in Europa e Nord America nel corso del prossimo anno su PS4, PS4 Pro e PC Windows. Nessuna notizia riguardo un eventuale porting per Xbox One o Nintendo Switch. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di God Eater 3 a cura di Umberto Merone.