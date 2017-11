non ha ancora annunciato le piattaforme di riferimento di, tuttavia un post apparso sul blog ufficiale della divisione coreana del gruppo ha svelato che il gioco uscirà (anche?) su PlayStation 4

Il post in questione cita esclusivamente la versione PlayStation 4 del gioco, senza riferimenti ad altre console o a una possibile versione PC. Lo stesso accade però con Dragon Ball FighterZ, quest'ultimo però già confermato per Xbox One e Windows anche in Corea del Sud.

E' probabile quindi che l'indicazione inserita non sia del tutto corretta ed è quasi certo che Bandai Namco possa puntare ad un lancio multipiattaforma per God Eater 3.