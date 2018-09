God Eater 3: breve estratto dall'intro in stile anime, annunciata una demo per il Giappone

Bandai Namco Games Japan ha annunciato che una speciale "Limited Time Demo" di God Eeater 3 sarà disponibile prossimamente sul PlayStation Store giapponese, i contenuti della versione di prova non sono stati al momento confermati.

La compagnia ha pubblicato inoltre un brevissimo estratto dall'intro animata del gioco, realizzata da Ufotable, studio noto per produzioni come Ninin Ga Shinobuden, Fate/Zero, Katsugeki/Touken Ranbu, Tales of Symphonia The Animation: Sylvarant-hen, Tsuki no Sango e Tales of Zestiria: Doushi no Yoake.

God Eater 3 sarà disponibile in Giappone dal 13 dicembre 2018 su PlayStation 4, in Occidente il gioco arriverà nel corso del 2019 su PS4, PS4 Pro e PC Windows (via Steam), al momento non sono state annunciate versioni per Xbox One e Nintendo Switch.