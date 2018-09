God Eater 3 e Dead or Alive 6: le date di uscita per il Giappone,

Bandai Namco Games Japan e Koei-Tecmo hanno annunciato durante l'evento PlayStation Line-Up Tour 2018 le date di uscita di due titoli molto attesi: God Eater III e Dead or Alive 6.

In Giappone God Eater 3 è stato confermato solo per PlayStation 4 e PS4 Pro ed uscirà il 13 dicembre 2019, nessuna conferma per la finestra di lancio occidentale, in Europa e Nord America il gioco uscirà anche su PC Windows.

Dead or Alive 6 vedrà invece la luce il 15 febbraio 2019 in Asia nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Anche in questo caso nessuna conferma per quanto riguarda la finestra occidentale per la pubblicazione in Europa e Nord America.