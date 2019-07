God Eater 3 e Dragon Quest Builders 2 tra le uscite Nintendo Switch della settimana

Nuova settimana, nuovi giochi in uscita. Su Nintendo Switch sono infatti in arrivo alcuni titoli interessanti che fungono da highlights dei prossimi sette giorni che per la verità non sono troppo ricchi di nuove importanti release, in attesa dei botti di fine mese con Wolfenstein Youngblood.

Si inizia domani 9 Luglio, con Hyperlight Ultimate, frenetico action game arcade e con Senran Kagura Peach Ball, una sorta di party game con minigiochi a tinte un po' più adulte. Il 10 luglio arriva invece SolSeraph, un platform e tower defender in stile retrò.

Si prosegue l'11 luglio con Skulls of the Shogun, uno strategico in salsa giapponese, e Professor Lupo and his Horrible Pets, un interessante action adventure a enigmi. Sempre lo stesso giorno arrivano anche Dead in Vinland, Blazing Chrome e l'action Psyvariar Delta.

Il 12 luglio è il giorno di Dragon Quest Builders 2, che finalmente approda anche su Nintendo Switch e su PS4 anche in Occidente (a proposito, trovate anche le nuove uscite PS4 della settimana sul nostro sito), e di God Eater 3, che pure arriva sulla console ibrida di casa Nintendo dopo la release sulle altre piattaforme. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di God Eater 3.

Ecco nel dettaglio il resto dei giochi in uscita:

9 Luglio:

Hyperlight Ultimate

Senran Kagura Peach Ball

10 Luglio:

SolSeraph

11 Luglio:

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition

Professor Lupo and His Horrible Pets

Doodle God: Crime City

Nelly Cootaloot: The Fowl Fleet

Eagle Island

Dead in Vinland: True Viking Edition

Blazing Chrome

Vektor Wars

Psyvariar Delta

12 Luglio: