God Eater 3 si mostra per la prima volta su Nintendo Switch, demo in arrivo

Nel corso di un evento in streaming di God Eater 3, Bandai Namco ha finalmente mostrato per la prima volta in assoluto il gameplay della versione Nintendo Switch dell'action RPG.

La sessione di gameplay mostrata in diretta (che parte al minuto 48 circa del filmato allegato alla notizia) ha permesso agli appassionati della serie di dare un primo sguardo non solo al gioco in modalità TV, ma anche a quella portatile. Diversi sviluppatori hanno infatti giocato in contemporanea una missione coop e solo uno di questi aveva la propria Nintendo Switch posizionata sul dock.

Oltre a mostrare il gameplay del titolo, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di una versione demo gratuita sull'eShop di Switch, anche se al momento non si hanno informazioni sulla sua data d'uscita. È invece ufficiale da qualche giorno la data d'uscita di God Eater 3 su Switch, ovvero il prossimo 12 luglio 2019. Vi ricordiamo che il titolo è già disponibile dallo scorso febbraio 2019 su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.