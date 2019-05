God Eater 3: la nuova patch aggiunge oltre 15 ore di gameplay

Dopo aver solleticato il fine palato videoludico degli appassionati di action ruolistici su Nintendo Switch con la trasposizione di God Eater 3 per la console ibrida della casa di Kyoto, Bandai Namco annuncia l'approdo su PC e PlayStation 4 di un aggiornamento che introduce più di 15 ore di gameplay.

L'update 1.30 di God Eater 3 amplia la campagna principale con 12 nuove Missioni della Storia, una Missione Libera e 6 Missioni Assalto, per un totale di oltre 15 ore di avventure inedite da vivere nell'eterna lotta contro i demoni Aragami.

L'aggiornamento in questione, che ricordiamo essere completamente gratuito per chi possiede il gioco, offre inoltre due personaggi nuovi di pacca, Neal e Keith, nuovi Arahami come l'Ash Storm Anubis e l'Ameno Havakiri e tantissimi elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego, tra Burst Arts, accessori e costumi sbloccabili.

Ricordiamo infine che la versione Nintendo Switch di God Eater 3 sarà disponibile a partire dal 12 luglio e, presumibilmente, comprenderà tutte le migliorie previste dalla patch 1.30 appena lanciata su PC e PS4, alla quale vi lasciamo con le immagini dei contenuti aggiuntivi e con il video della storia che trovate in cima alla notizia.