God Eater 3: nuove informazioni in arrivo il 14 Maggio

Buone notizie per i fan che aspettano l'arrivo di God Eater 3 su Nintendo Switch. Dopo l'annuncio della data d'uscita di God Eater 3 sono in arrivo diverse novità sul titolo di Bandai Namco, che la software house ha intenzione di rivelare in un livestream il 14 Maggio.

Secondo le prime informazioni vedremo informazioni non solo sullo stesso God Eater 3, ma anche su God Eater: Resonant Ops. Durante il livestream saranno presenti il producer della serie Yusuke Tomizawa, che nel frattempo è diventato anche il producer della serie di Tales Of, e il direttore generale Hiro Yoshimura, per cui è lecito aspettarsi diversi aggiornamenti sui prossimi update gratuiti del gioco.

Il producer Yuya Tomiyama è già intervenuto nei giorni scorsi sul gioco ed ha dichiarato che la versione di God Eater 3 per Nintendo Switch non avrà nulla da invidiare alle altre. Potremo verificare le sue dichiarazioni proprio durante il livestream, dove sarà mostrato anche del gameplay proprio della versione del gioco sulla console ibrida di casa Nintendo.

Appuntamento a martedì prossimo, dunque. Nel frattempo, per saperne di più sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di God Eater 3. Cosa vi aspettate dalla versione Switch del gioco? Che desideri avete per il futuro della serie?