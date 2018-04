God Eater 3: la protagonista femminile si mostra in un video off-screen e in immagini

Diverse testate giapponesi hanno avuto modo di provare una demo di God Eater 3 nel corso dell'Early Hands-On & Development Summit svoltosi a Tokyo dal 28 al 30 aprile.

Dengeki Online ha caricato su YouTube due differenti video del gioco catturati off-screen, nei quali è possibile vedere in azione per la prima volta la protagonista femminile di default. La qualità, purtroppo, non è delle migliori, ma per fortuna sono anche stati pubblicati degli screenshot grazie ai quali è possibile osservare meglio l'eroina.

Durante l'evento, inoltre, è stato svelato che God Eater 3 è in sviluppo presso Marvelous's First Studio, compagnia responsabile di titoli come Soul Sacrifice ed attualmente al lavoro anche su Fate/Extella Link. I precedenti titoli della serie God Eater vennero invece sviluppati dal team Shift.

God Eater 3 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4 e PC e verrà pubblicato in una data ancora non precisata del 2018. Nessuna notizia, al momento, sul suo eventuale arrivo su Xbox One e PC. Recentemente la compagnia giapponese ha svelato nuovi Aragami e categorie delle armi God Arc. È possibile vedere il titolo in azione anche nel trailer dell'annuncio ricco di scene di gameplay.