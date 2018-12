God Eater 3: pubblicato il nuovo Story Trailer in italiano

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi lo story trailer (in italiano) di God Eater 3, atteso nuovo titolo della serie omonima in uscita a febbraio 2019.

"Il trailer prepara il terreno per la battaglia del protagonista contro i mostruosi Aragami che infestano il mondo post-apocalittico e mostra il nuovo cast di personaggi, inclusa la misteriosa Phym – una giovane ragazza fondamentale per il destino del nostro eroe."

God Eater 3 sarà disponibile in Italia dal 15 febbraio 2019 su piattaforme PlayStation 4 (Fisico e Digitale) e PC Windows, solo digitale via Steam. Una demo di God Eater 3 è scaricabile dal PlayStation Store giapponese, nessuna conferma riguardo l'arrivo della versione di prova anche in Italia, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher Bandai Namco.