God Eater 3 si mostra nel trailer in lingua inglese e in tanti nuovi screenshot

Dopo le tantissime informazioni sulla trama e i personaggi condivise ieri,torna alla carica pubblicato il trailer dell'annuncio diin lingua inglese e tante nuove immagini.

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, è uguale a quello pubblicato in occasione dell'annuncio delle piattaforme di gioco, ad eccezione di una scena iniziale che risulta qui assente. Le immagini in alta definizione raccolte in galleria mostrano invece diversi scontri e alcuni dei grossi nemici contro i quali sarà possibile combattere.

Nelle Ashland, lande inospitali e non abitabili, i giocatori potranno trovare alcuni nuovi e spietati Ash Aragami, come Anubis e Ra. God Eater 3 introdurrà anche gli Adaptive God Eater (AGE), abbastanza diversi dai God Eater tradizionali. Questi, infatti, sono più simili agli Aragami, un aspetto che li rende particolarmente forti e letali in combattimento e in grado di adattarsi più facilmente alle inospitali Ashland. Uno di questi Adaptive God Eater è Hugo Pennywort, un amico del protagonista intelligente e sempre pronto all'azione.

God Eater 3 è ancora privo di una data d'uscita, ma Bandai Namco ha confermato che verrà pubblicato su PlayStation 4 e PC.