God Eater 3: svelati nuovi Aragami e categorie di God Arc

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato nuovi dettagli su God Eater 3, titolo previsto per PlayStation 4 e PC. Il più recente Aragami in God Eater 3 è chiamato Havakiri ed è stato scoperto nelle Ashland.

Havakiri combina la forza delle sue gambe meccaniche con la bellezza della parte superiore del suo corpo, che ricorda le fattezze di una donna. Può saltare alle spalle del suo avversario e abbatterlo grazie alle sue spade lucenti. Inoltre, sono stati annunciati alcuni dettagli sulle categorie delle armi God Arc:

Heavy Moon

Un’arma a due mani dalla forma simile a quella della luna. Può anche essere trasformata in un’ascia per sferrare potenti attacchi particolarmente efficaci contro le armature degli Aragami.

Short Blade

Mette enfasi su velocità, mobilità e attacchi multipli

Long Blade

Permette di passare istantaneamente da attacco a schivata

Buster Blade

Sovrasta gli Aragami grazie alla sua incredibile potenza

Boost Hammer

Specializzata in attacchi a corto raggio

Charge Spear

Perfetta per attacchi e spostamenti veloci

Variant Scythe

Può attaccare da 3 differenti distanze grazie alla possibilità di allungarsi

Assault Gun

Può fermare un Aragami dal continuare a muoversi grazie a una cadenza di fuoco costante e rapid

Snipe Gun

Usa proiettili da cecchino a lunga distanza e permette al giocatore di nascondersi dagli Aragami grazie alla mossa Stealth Field

Shotgun

Provoca moltissimi danni da distanza ravvicinata

Ray Gun

Sostituisce una parte delle abilità della vecchia Blast Gun e produce ingenti danni a qualsiasi distanza



God Eater 3 è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PC, al momento Bandai Namco non ah ancora svelato la data di lancio, confermando in ogni caso che il gioco arriverà nel corso del 2018. Nessuna conferma al momento riguardo un possibile arrivo di God Eater 3 su Nintendo Switch e Xbox One, ricordiamo inoltre che nei mesi scorsi il publisher giapponese ha pubblicato anche God Eater Resonant Ops per iOS e Android, considerato il vero sequel di God Eater 2 Rage Burst.