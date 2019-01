God Eater 3: l'ultimo aggiornamento aggiunge il cross-matching

Bandai Namco ha diffuso due annunci relativi agli aggiornamenti di God Eater 3 nella giornata di oggi: si tratta dell'update alla versione 1.11, disponibile proprio da oggi in Giappone su PlayStation 4, e un altro riguardante il livestream dedicato al titolo, che ha ora una data ufficiale.

Quest'ultimo andrà infatti "in onda" dalle ore 12 alle ore 14 italiane del 4 Febbraio su YouTube, NicoNico Live e Twitter Live, e nel corso della trasmissione gli sviluppatori riveleranno tutti i dettagli sull'update rilasciato oggi, tra cui il cross-matching, dei cambiamenti alle skin dei personaggi, migliorie al combattimento ed alcune correzioni al testo dei database. È previsto inoltre l'arrivo di nuove informazioni sul videogame per smartphone God Eater: Resonant Ops.

God Eater 3 è al momento disponibile solo in Giappone su PlayStation 4, ma arriverà anche in Nord America e in Europa su PS4 e PC a partire dall'8 Febbraio. Non ci sono invece attualmente piani per una release del titolo mobile anche in Occidente.

Se volete maggiori informazioni sul videogame di Bandai Namco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di God Eater 3 dopo la prova della demo uscita l'11 gennaio, e all'ultimo trailer del gioco diffuso dalla software house, che illustra il combattimento in multiplayer.