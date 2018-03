God Eater 3 confermato per PlayStation 4 e PC in Giappone; Ecco tre nuovi video

Come promesso,ha svelato alcune novità su God Eater 3 . Quest'oggi, infatti, si è svolto il, evento dedicato all'ottavo anniversario della serie.

Tanto per cominciare, sono state svelate le piattaforme su cui uscirà il gioco, ovvero PlayStation 4 e PC. Queste due sono state confermate per il mercato giapponese, e non è ancora chiaro al momento se dalle nostre parti verrà pubblicato anche su Xbox One. La console di Microsoft viene spesso esclusa dalle strategie dei publisher per il mercato nipponico, ma spesso e volentieri non accade la stessa cosa per il mercato occidentale. Pertanto, l'approdo su Xbox One non appare poi tanto improbabile, anche se mentre vi scriviamo non possiamo fornirvi alcuna certezza al riguardo.

Per l'occasione, è anche stato mostrato un trailer completamente inedito che potete ammirare in apertura di notizia. Mostra in azione alcuni nuovi personaggi e fornisce un assaggio delle ambientazioni e dei (grossi) nemici che sarà possibile affrontare. In calce, invece, trovate due filmati gameplay caricati da Dualshockers e tratti dalla versione PlayStation 4, nei quali è possibile assistere a una battaglia contro un Aragami di nome Anubis. Come vi sembra?

Questa è la seconda volta che God Eater 3 di mostra in video, dopo il breve trailer d'annuncio che venne pubblicato nell'ottobre dello scorso anno. Purtroppo, non è stata annunciata la data d'uscita, per la quale non possiamo far altro che continuare a pazientare.