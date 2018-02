God Eater festeggia oggi il suo ottavo anniversario, novità per la serie in arrivo domani

Oggi 4 febbraio la seriefesteggia il suo ottavo anniversario. Sono infatti passati otto anni dal debutto in Giappone del primo capitolo per PlayStation Portable.

Il produttore Yosuke Tomizawa ha pubblicato su Twitter due loghi speciali per la ricorrenza, che potete ammirare in calce alla notizia, e per l'occasione ha anche svelato che c'è qualcosa in sviluppo per l'ottavo anno della serie. È stato piuttosto vago al riguardo, ma ha specificato che ulteriori dettagli in merito verranno forniti nel corso della giornata di domani, lunedì 5 febbraio.

God Eater 3 arriverà sulle console casalinghe in un periodo non ancora specificato. Che sia finalmente giunto il momento di svelare qualcos'altro al riguardo? Vi ricordiamo che per quest'anno è atteso anche God Eater: Resonant Ops, seguito diretto di God Eater 2 Rage Burst per dispositivi iOS e Android che promette un'esperienza JRPG completa.