God Eater: Resonant Ops è finalmente disponibile in Giappone

Oggi abbiamo una buona notizia per tutti i fan del franchise di God Eater. Dopo averlo annunciato assieme a God Eater 3, finalmente Bandai Namco ha rilasciato God Eater: Resonant Ops, il primo titolo RPG della saga ad arrivare sugli smartphone, ed è già disponibile in Giappone rispettivamente sull'Apple Store per iOs e su Google Play per Android.

Il titolo propone un'esperienza da RPG vero, con un sistema di battaglie a turni che faranno largo uso delle vostre strategie e delle vostre tattiche, il tutto ambientato nel mondo di God Eater. Potrete creare il vostro team inserendoci i vostri personaggi preferiti, e per l'occasione torneranno anche alcune vecchie conoscenze direttamente dai capitoli precedenti.

God Eater: Resonant Ops è un titolo free to play, il che significa che può essere scaricato gratuitamente senza spendere nemmeno un centesimo, ma al suo interno contiene delle microtansazioni che tramite denaro reale permettono di ottenere alcuni oggetti in-game.

Nel caso in cui sia la prima volta che sentite parlare di questo titolo, vi sarete sicuramente persi il trailer di debutto del titolo, che vale sicuramente la pena di essere guardato.