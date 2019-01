God Eeater 3: il nuovo trailer ci presenta il multiplayer online

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a God Eater 3, il nuovo capitolo della serie action-RPG atteso al lancio a febbraio in Europa e Nord America.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra il comparto multiplayer online del gioco, che permetterà agli utenti di unire le forze per abbattere il potente Ash Aragami. Sarà possibile inoltre personalizzare i propri personaggi e assemblare squadre fino a 12 giocatori nella modalità Assalto. Come al solito, il trailer è infarcito di numerose sequenze di azione e di spettacolari sequenze cinematiche ispirate alla serie manga su cui la serie RPG si basa.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che God Eater 3, già disponibile in Giappone, sarà pubblicato su PC e PlayStation 4 l'8 febbraio in Occidente. Se ve lo foste perso, vi suggeriamo di recuperare il filmato d'apertura del gioco, che ci introduce ai personaggi e alle linee narrative che verranno affrontate nel corso dell'avventura. Se voleste provare con mano il titolo, vi segnaliamo inoltre la disponibilità di una demo gratuita. Se interessati ad approfondimento, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.