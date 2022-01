God of Ragnarok su PC? Cory Barlog chiarisce: la decisione spetta a Sony

God of War sarà finalmente disponibile su PC a partire da domani, per la gioia di quei giocatori che ancora non hanno avuto l'opportunità di imbarcarsi nell'ultimo viaggio di Kratos nel pantheon norreno.

Tra supporto a monitor ultrawide, ad AMD FSR, NVIDIA DLSS e Reflex, per non parlare di risoluzione e framerate superiori, God of War per PC è in grado di migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco, ed in tanti sperano che un'operazione simile venga attuata in futuro anche con il sequel God of War Ragnarok atteso su PlayStation 5 e PlayStation 4 quest'anno.

In merito alla possibilità di vedere il capitolo conclusivo dell'avventura norrena di Kratos si è espresso Cory Barlog, che ci ha tenuto a specificare come la decisione finale spetterà sempre e soltanto a Sony, anche per quanto riguarda le eventuali tempistiche di lancio.



"Pensi che vedremo Ragnarok su PC prima di quattro anni dopo il lancio su console?", questa la domanda posta da Game Informer al game director. "Non ne ho idea", esordisce Barlog. "Per il momento stiamo valutando un gioco alla volta. Ne prendiamo in esame uno e ci chiediamo: "Ok, è questa la cosa migliore?" E vediamo come va. Alla gente piace? Abbiamo fatto bene? C'è qualcosa che abbiamo sbagliato? Cosa possiamo fare di meglio in futuro se lo facciamo di nuovo? Ma alla fine, sarà una decisione che spetterà a Sony".



Nella stessa intervista, Cory Barlog ha parlato dell'integrazione di mouse e tastiera in God of War su PC.