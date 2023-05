God of War 1 vs 2 vs 3: quale gioco preferisci?

Belli God of War (2018) e God of War Ragnarok, vero? Prima di arrivare nelle gelide lande del Nord Europa, in ogni caso, il buon Kratos ha vissuto molte altre avventure ben più a sud, in Grecia per la precisione, dove ha massacrato il pantheon degli dei in preda ad un poderoso impeto di vendetta.

Le gesta elleniche di Kratos sono narrate principalmente in una trilogia composta da God of War, God of War 2 e God of War 3. I primi due hanno fatto il loro debutto su PlayStation 2 nel 2005 e nel 2007, mentre il terzo si è affacciato per la prima volta nel 2010 su PlayStation 3. Tutti e tre gli action game di Santa Monica Studio, caratterizzati da un visuali fissa a differenza dell'ormai convenzionale videocamera sulle spalle dei capitoli più recenti, hanno fatto a loro modo la storia di PlayStation e ancora oggi vengono annoverati tra i migliori videogiochi delle due piattaforme.

Sono in molti, incluso il sottoscritto, ad essere cresciuti vivendo le epiche gesta di Kratos, una spirale di vendetta macchiata dal sangue egli dei greci, rei di averlo ingannato e condannato alla dannazione eterna. All'inizio della sua storia, Kratos era un generale spartano che non desiderava altro che la gloria della sua polis. In procinto di essere sconfitto da un'orda inarrestabile di barbari, scelse di chiedere aiuto Ares, dio della guerra e suo protettore, che lo aiutò in cambio della sua anima. Kratos ricevette così le Lame del Caos, ma non conosceva il vero prezzo da pagare: alla guida del suo esercito riuscì a scacciare i barbari, ma accecato dal desiderio di combattere avviò una campagna di sterminio nella sua stessa Grecia, macchiandosi finanche del sangue di sua moglie e sua figlia, teletrasportate dinanzi a lui proprio da Ares. Consumato dalle visioni del passato e marchiato a vita con le ceneri bianche delle sue amate, Kratos si trasformò nel Fantasma di Sparta, dando il via ad una campagna di vendetta nei confronti del dio della guerra prima, e di tutti gli altri dei poi.

Tutti e tre i giochi hanno settato nuovi standard sia tecnici, grazie a dei comparti grafici allo stato dell'arte per le epoche di riferimento, sia di gameplay, diventando degli esempi da seguire nel genere action. Ora però la palla passa a voi: fateci sapere nei commenti qual è il vostro preferito e raccontateci i vostri ricordi più belli legati ai giochi di God of War.