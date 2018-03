God of War: 15 minuti di gameplay e spiegazione del nuovo combat system

ha quest'oggi rilasciato due nuovi video dedicati ad una delle esclusive più attese dai possessori di PlayStation 4:, nuovo capitolo della serie action di Santa Monica atteso al lancio il 20 aprile 2018.

I due nuovi filmati, che trovate in cima e in calce alla notizia, permettono finalmente di dare un nuovo, approfondito sguardo al gameplay del gioco. I ragazzi di Santa Monica ci parlano qui del combat system del gioco, uno degli aspetti che più si discostano dalle passate produzioni della software house: in questo nuovo episodio, infatti, ci serviremo di armi radicalmente diverse, collaboreremo con Atreus, figlio di Kratos, e vivremo il tutto dalla nuova camera posta alle spalle del fantasma di Sparta.

God of War uscirà il 20 aprile in esclusiva su PlayStation 4. Collector's Edition, Bonus Edition e PS4 Pro in edizione speciale sono disponibili per il preordine. Per sapere ogni dettaglio sul titolo di Santa Monica, vi consigliamo di consultare la nostra nuova anteprima.