God of War 2 nel 2021: anche il Creative Director di Miles Morales attende il Ragnarok

Con oltre 10 milioni di copie vendute da God of War su PS4 nel corso di un solo anno, il sequel del titolo esordito nel 2018 si colloca agilmente tra le produzioni Sony più attese del 2021.

Tra coloro che non vedono l'ora di poter osservare il risultato finale degli sforzi di Santa Monica troviamo il responsabile dei team First Party. Hermen Hulst è ansioso di mostrare God of War 2, ma la guida dei PlayStation Studios non è l'unica personalità ad attendere la nuova epopea di Kratos e Atreus. Anche i colleghi di Santa Monica sono curiosi, in particolare il Creative Director di Insomniac Games che ha guidato lo sviluppo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Interrogato sull'identità del titolo da lui più atteso, Brian Horton non ha infatti avuto esitazioni nel rispondere: "Reinventare una serie così amata come God of War non è un compito facile, e il gioco del 2018 è andato oltre le aspettative, dipingendo una storia personale sul rapporto tra un padre e suo figlio, un mondo stupefacente e meccaniche incredibili. Non vedo l'ora di vedere il modo in cui i personaggi cresceranno e cosa gli autori hanno costruito sulle straordinarie fondamenta del primo gioco grazie alla potenza di PlayStation 5".