God of War 2: Barlog lancia degli indizi a poche ore dal PS5 Showcase

Mancano pochissime ore alla messa in onda del PS5 Showcase di settembre, e le antenne dei giocatori di tutti il mondo sono drizzate alla ricerca di qualche indizio su ciò che verrà mostrato stasera. A stuzzicare ulteriormente la loro immaginazione ci sta pensando Cory Barlog, director di God of War del 2018.

Come vi abbiamo già segnalato nel primo pomeriggio, in queste ore è tornata alla ribalta una discussione del 2019, nella quale le lettere iniziali di tutti i messaggi dello sviluppatore componevano la frase "Ragnarok is Coming" che, come i giocatori di God of War ben sanno, rappresenta una chiara anticipazione del futuro di Kratos e Atreus. Questa discussione, adesso, si trova in evidenza sul profilo Twitter di Barlog: evidentemente, il director vuole assicurarsi che arrivi all'attenzione di tutti quanti.

Questa, in ogni caso, non è l'unica attività anomala legata al suo profilo Twitter: in queste ore il director ha anche modificato l'immagine del profilo e quella di copertina. La prima sembra raffigurare del ghiaccio, mentre la seconda mostra un testo in latino con delle correzioni.

Cosa sta cercando di dirci? Come i suoi fan ben sanno, al buon Barlog piace tantissimo prendersi gioco dei suoi seguaci, quindi questi strani eventi potrebbero non avere alcun significato. D'altro canto, il tempismo appare decisamente sospetto. Che Sony e Santa Monica si stiano preparando a mostrarci un teaser di God of War 2? I più ottimisti puntano proprio su questa ipotesi, anche perché sono passati oltre due anni dal precedente capitolo, che tra l'altro venne annunciato con due anni di anticipo rispetto all'uscita. E se invece si trattasse di un upgrade grafico per God of War su PS5?

Si tratta, chiaramente, di semplici speculazioni. Ciò che è certo, è che assisteremo all'evento di questa sera con ancor più attenzione. A proposito, vi ricordiamo che la maratona in vista del PS5 Showcase è già in corso sul canale Twitch di Everyeye. Unitevi a noi e ai nostri illustri ospiti!