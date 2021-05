God of War 2, parte la caccia agli indizi: Cory Barlog scatena il Ragnarok con un'immagine

Con gli appassionati ancora intenti ad esplorare l'epopea egiziana di Kratos grazie alla pubblicazione di God of War: Fallen Gods, fumetto prequel del God of War per PS4, il Game Director del titolo stuzzica la curiosità del pubblico.

Il team di Santa Monica non è nuovo a simpatiche trovate e a teaser nascosti, con l'arrivo di God of War 2 che era già stato anticipato tramite un tema per PlayStation 4 dedicato a Kratos e Atreus. All'interno di quest'ultimo, infatti, i personaggi sedevano su di una barca decorata da alcune rune, che tradotte andavano a comporre il messaggio "Il Ragnarok sta arrivando". Non sorprende dunque il fatto che la pubblicazione di una nuova immagine sugli account social di Cory Barlog stia ora attirando grande attenzione nella community.



Il Game Director si è infatti divertito a collocare in bella vista nel suo profilo Twitter l'artwork che potete visionare direttamente in calce a questa news. Quest'ultimo vede protagonisti molti dei principali personaggi di God of War, riuniti attorno ad una tavola imbandita. Immediatamente, l'utenza attiva su Reddit ha scatenato un vero e proprio Ragnarok virtuale, nel tentativo di decifrare possibili messaggi nascosti all'interno dell'immagine. E in effetti qualche elemento è iniziato a emergere, con delle rune avvistate sui calici dei protagonisti e accanto al fuoco. Alcune di queste, ancora una volta, celano il messaggio "Il Ragnarok sta arrivando", ma altre non sono ancora state decifrate dagli appassionati.



Al momento, ad ogni modo, non resta che attendere nuove comunicazioni dal team, piuttosto restio a sbilanciarsi sulla possibile data di uscita di God of War 2.