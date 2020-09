God of War 2: Christopher Judge festeggia il ritorno di Kratos su PS5

Christopher Judge è il doppiatore di Kratos in God of War e non poteva che essere entusiasta dell'annuncio di God of War Ragnarok per PlayStation 5, in uscita nel 2021. L'entusiasmo è palpabile anche negli ultimi Tweet del doppiatore.

Per festeggiare il reveal di God of War II (titolo provvisorio), Judge ha pubblicato due brevi clip, nella prima lo vediamo impegnato davanti ad un microfono registrando l'ormai iconico termine "Boy" (usato da Kratos per riferirsi ad Atreus). Nel secondo video Christopher mostra una action figure di Kratos e il suo volto sorridente mentre pronuncia lo slogan Black Lives Matter.

Attività social che confermano dunque il ritorno di Christopher Judge nei panni (o meglio, nelle corde vocali) di Kratos in God of War Ragnarok, in arrivo il prossimo anno. Purtroppo non ci sono ancora dettagli sul progetto, presentato durante lo showcase PS5 di settembre con un teaser che mostra solamente un logo generico e la finestra di lancio, fissata al 2021.

God of War 2 sarà una esclusiva PS5 secondo gli analisti, il gioco non dovrebbe uscire su PlayStation 4, Sony però non ha ancora fatto chiarezza a riguardo. E voi siete contenti per il ritorno di God of War? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.