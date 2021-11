God of War 2: che cosa significa il Ragnarok del titolo?

Il seguito dell'acclamata opera del 2018 concluderà la parentesi norrena di Kratos, in un'avventura che ci metterà di fronte a Thor, Odino e altre figure mitologiche come il Dio della Guerra Tyr. Il nome dato al gioco è esplicativo: Ragnarok. Ma che cos'è questo evento e cosa potrebbe accadere? Attenzione a possibili spoiler.

Tra i racconti della mitologia norrena il più celebre e discusso è proprio il Ragnarok, al centro di numerose storie ambientate tra i territori gelati delle genti del nord. In God of War ne riconosciamo un primo accenno verso il finale della storia, quando un morente Baldur pronuncia la parola 'neve' mentre qualche sporadico fiocco gelato appare su schermo. La neve è infatti un indizio dell'imminente Fimbulvetr (o Fimbulwinter), segno dell'arrivo del Ragnarok (a riguardo, ecco nuovi dettagli sulla trama di God of War Ragnarok).



Il Ragnarok è il fato degli Dei, l'evento che, attraverso un guerra tra forze della luce e delle tenebre, distruggerà Midgard e tutto il mondo conosciuto, generandone uno nuovo e uccidendo quasi tutte le divinità e le creature conosciute tra cui Loki, Fenrir, Thor e il serpente Jormungand. Nell'Edda poetica, un raccolta di poemi d'origine medioevale, tra i sopravvissuti al cataclisma figurano Modi e Magni, i due figli di Thor che Kratos uccide nel gioco del 2018. La variante del Dio greco è infatti fondamentale per capire come cambieranno i momenti più cruciali del Ragnarok, che potrebbero completamente stravolgere ciò che sappiamo dagli scritti pervenuti a noi. A tal riguardo, infatti, Sony Santa Monica ha definito il finale di God of War Ragnarok come sorprendente ma inevitabile.