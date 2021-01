God of War 2: il doppiatore di Arthur Morgan nel cast dell'esclusiva PlayStation?

Secondo una speculazione che si sta facendo strada online, Roger Clark, attore che ha ricevuto le lodi di critica e giocatori per il suo eccellente doppiaggio di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, potrebbe essere al lavoro su God of War 2: Ragnarok, nome ufficioso del seguito della saga dedicata alle gesta di Kratos.

Ad accendere le speranze che l'attore statunitense stia collaborando con Sony Santa Monica al seguito del soft reboot diretto da Cory Barlog, è stato un post pubblicato dallo stesso Clark sul suo profilo Instagram, all'interno del quale è stata condivisa la pagina delle offerte di lavoro della software house first party di Sony.

I fan più attivi sui social network non si sono inoltre lasciati scappare come, di recente, Clark si sia congratulato pubblicamente con Christopher Judge per la sua performance in God of War nei panni di Kratos, e come l'attore abbia dimostrato di essere in ottimi rapporti con Barlog. Che si stia dunque occupando del doppiaggio di un personaggio presente nell'attesissima esclusiva PlayStation?

Si dice che tre indizi facciano una prova ma, finché non ne sapremo di più riguardo al progetto a cui Sony sta lavorando, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele.

Nonostante in tanti dessero per scontato che God of War 2 sarebbe arrivato nel 2021 in esclusiva su PlayStation 5, il creatore originale della serie, David Jaffe, si è detto convinto che i suoi ex collaboratori pubblicheranno il titolo in versione cross-gen anche su PlayStation 4. L'acclamato primo capitolo della nuova saga norrenna dedicata a Kratos ha intanto raggiunto il ragguardevole traguardo delle 10 milioni di copie vendute nel giro di un solo anno dal lancio avvenuto nel 2018.