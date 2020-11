God of War 2 esclusiva PS5? Jim Ryan non può confermarlo

Da tempo si discute della possibile natura cross gen di God of War 2, il gioco di Sony Santa Monica potrebbe uscire su PS4 e PS5 esattamente come nel caso di Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy A Big Adventure. Nessuna conferma è arrivata ma ad alimentare i dubbi oggi c'è anche una risposta di Jim Ryan di Sony.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment è stato intervistato da Telegraph in vista del lancio di PlayStation 5 nel Regno Unito e in questa occasione il giornalista ha chiesto se il precedentemente annunciato God of War Ragnarok (titolo provvisorio) uscirà solo su next-gen oppure no. Decisa la risposta di Jim Ryan, che fa sapere di "non poter dire nulla a riguardo in questo momento."

Un no comment in piena regola dunque, lo stesso atteggiamento è stato però tenuto da Sony con i già citati Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man Miles Morales, più volte si era dato per scontato un lancio solo su PS5 e solo successivamente la compagnia ha confermato l'esistenza di versioni per PS4.

Sony da parte sua ha spesso ribadito che il supporto a PlayStation 4 continuerà almeno fino al 2022, non ci sarebbe dunque nulla di strano se il nuovo God of War uscirà anche su PS4. Tuttavia, si tratta come detto solamente di ipotesi e lo stesso Ryan non ha potuto dire nulla sulla questione.