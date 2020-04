God of War 2 annunciato oggi in esclusiva PS5, il pesce d'aprile spopola su Twitter!

Dopo la calorosa accoglienza riservata da pubblico e critica di settore alle avventure norrene di Kratos e Atreus, non è certo un mistero che molti appassionati videogiocatori stiano attendendo con trepidazione l'annuncio di un God of War 2.

Una consapevolezza che non sembra certamente mancare nella community videoluidica, tanto che un utente ha deciso di stuzzicare la fantasia della community con un malizioso Pesce d'Aprile. Dalle pagine di un account Twitter simile nell'estetica a quello ufficiale della software house è infatti stato pubblicato il cinguettio che trovare in calce a questa news, col quale viene "annunciato" God of War Parte 2, in esclusiva su PlayStation 5. A corredo del reveal trova spazio la notizia dell'imminente pubblicazione di un primo teaser trailer, oltre che di un'intervista a Cory Barlog, entrambe attese per la serata di oggi, mercoledì 1 aprile.



Ma è proprio la data odierna a smorzare ogni entusiasmo, insieme ad alcuni "piccoli" dettagli che caratterizzano il cinguettio. Facciamo infatti notare che per l'occasione il nome dell'account Twitter del team, da tempo fissato in "Santa Monica is hiring" ("Santa Monica assume") è stato convertito in "Santa Monica is fishing" ("Santa Monica sta pescando"). Tocco di classe, infine, il rimando a PlayStation Blog tramite un link errato! Insomma, per ora niente da fare!



In attesa che si concluda anche quest'anno la febbre videoludica da Pesce d'Aprile, segnaliamo ai giocatori più sognatori un video in cui la Redazione di Everyeye fa il punto sulle aspettative legate a un sequel dell'esclusiva PS4, discutendo di possibili trama, gameplay e ambientazione di God of War 2.