God of War 2 esclusiva PS5: riprende quota il rumor, novità in arrivo questa estate?

Non paga dei rumor sul nuovo Final Fantasy per PS5 in arrivo all'E3 2021, la community dei forum videoludici più popolari sta facendo riprendere quota alle precedenti anticipazioni dell'insider God of War 2 e la natura next gen dell'attesissimo action di Sony Santa Monica.

Le voci di corridoio sullo sviluppo del prossimo kolossal firmato da Cory Barlog hanno ripreso forza in una serie di discussioni intavolate dagli appassionati sui forum più disparati in previsione dell'imminente arrivo degli appuntamenti mediatici estivi come l'E3 2021 o il Summer Game Fest.

I partecipanti a questa sorta di "tavola rotonda social" hanno ripreso i passaggi dei rumor condivisi da Navtra nei mesi scorsi e legati, in particolar modo, alla natura esclusiva dei videogiochi attualmente in sviluppo presso le sussidiarie dei PlayStation Studios.

Nella fase precedente all'uscita di PS5, Navtra si era detto certo del fatto che Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls e, appunto God of War 2 (chiamato dall'insider come "God of War Ragnarok") avrebbero visto la luce solo ed esclusivamente su PlayStation 5, mentre titoli come Horizon Forbidden West o Marvel's Spider-Man Miles Morales sarebbero stati lanciati anche su PS4.

In questa ridda di indiscrezioni, le uniche certezze sono quelle rappresentate dall'assenza di Sony all'E3 2021 e dalla partecipazione del team PlayStation al Summer Game Fest 2021, il ricco programma di appuntamenti digitali organizzato per questa estate dal giornalista e presentatore Geoff Keighley.