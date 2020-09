God of War 2: i fan scoprono un simpatico messaggio nascosto nel teaser

Nel corso dell'ultimo PlayStation 5 Showcase, l'evento durante il quale Sony ha finalmente svelato data d'uscita e prezzo dei due modelli di console next-gen, è arrivato anche l'annuncio del secondo capitolo del nuovo God of War. Il teaser del gioco, molto breve, sembra nascondere un simpatico riferimento al tema principale della storia.

Alcuni fan hanno analizzato con attenzione il logo di colore azzurro che si vede alla fine del teaser e sul quale sono presenti otto rune. Osservandone la forma, è stato possibile associare ad ogni runa una lettera e formare una sorta di messaggio che non sorprende chi è giunto al termine del primo capitolo dell'avventura con protagonisti Kratos ed Atreus.

Ecco di seguito le lettere associate alle rune, partendo da quella in basso e procedendo in senso orario:

R - Raidho

A - Ansuz

G - Gebo

N - Nauthiz

A - Ansuz

R - Raidho

O - Othala

K - Kenaz

Come potete notare, unendo le lettere si forma la parola Ragnarok, l'evento che molti associano al tramonto delle divinità nordiche. Si tratta quindi di un'ulteriore conferma che il Ragnarok la farà da padrona in questo secondo capitolo, magari poiché il brutale Kratos continuerà a far strage di dei nel corso dell'avventura.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale sul Ragnarok e ai possibili risvolti che potrebbe avere in God of War 2.