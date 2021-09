God of War 2 e Gran Turismo 7: l'upgrade da PS4 a PS5 non sarà gratis

Sony ha ascoltato i suoi fan e nella notte, attraverso un comunicato stampa del presidente Jim Ryan, ha annunciato che l'upgrade di Horizon Forbidden West da PS4 a PS5 sarà gratis, contrariamente a quanto inizialmente annunciato.

La nuova avventura di Aloy sarà quindi gestita come le altre esclusive di lancio cross-generazionali, come Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy: Una Grande Avventura, nonostante il rinvio l'abbia allontanato dalla finestra di debutto di PlayStation 5.

In futuro, in ogni caso, le cose andranno diversamente, come chiaramente delineato da Ryan nell'ambito del medesimo intervento. Horizon Forbidden West sarà l'ultima esclusiva cross-gen ad offrire l'upgrade gratis da PS4 a PS5, le prossime - tra le quali spiccano God of War 2 e Gran Turismo 7 - metteranno a disposizione un piano per l'upgrade a pagamento dal costo di 10 dollari/euro. "Voglio inoltre confermare che d'ora in avanti i giochi cross-gen first-party PlayStation (le nuove uscite per PS4 e PS5), offriranno un'opzione da 10 dollari per l'upgrade digitale da PS4 a PS5. Questo si applicherà al prossimo God of War e a Gran Turismo 7, e a qualsiasi altra esclusiva cross-gen pubblicata da Sony Interactive Entertainment".

Contrariamente ad Horizon Forbidden West, in ogni caso, God of War 2 e Gran Turismo 7 sono privi di una data di lancio, e al momento sono attesi in un generico 2022. Secondo alcuni insistenti rumor, God of War 2 verrà mostrato al PlayStation Showcase del 9 settembre.