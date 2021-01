Che fine hanno fatto God of War 2 e Gran Turismo 7 per PS5? Assenti nel video del CES

Da tempo ci chiediamo quando esce God of War 2 e quando arriverà Gran Turismo 7, non abbiamo ancora una risposta precisa ma il video pubblicato da Sony in occasione del CES 2021 sembra aver fatto preoccupare molti...

Nel video sui nuovi giochi PS5 in uscita Sony ha svelato le finestre di lancio di titoli molto attesi come Kena Bridge of Spirits, Pragmata, Project Athia e Ghostwire Tokyo, confermando inoltre che Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West usciranno nel 2021. In questa lista c'è però un grande assente, ovvero God of War 2, mancanza che ovviamente è subito saltata all'occhio dei giocatori.

In realtà la situazione potrebbe essere meno preoccupante del previsto, God of War II è privo di una finestra di lancio ma secondo molti analisti il gioco uscirà alla fine del 2021 o nel corso del 2022. C'è chi ha fatto notare come in lista siano presenti Project Athia (gennaio 2022) e Pragmata (2023), perchè non inserire anche God of War Ragnarok dunque?

Non abbiamo ovviamente la risposta a questa domanda ma vi facciamo notare che in lista manca anche Gran Turismo 7, altro titolo che sembra essere previsto per l'anno in corso. Inoltre Ratchet & Clank Rift Apart è ancora privo di una data certa nonostante il lancio sia fissato idealmente per i primi mesi di quest'anno. Non per questo dobbiamo subito pensare ad un rinvio o un ritardo, ricordiamo infatti che le strategie di marketing variano da progetto a progetto e in una situazione internazionale così delicata come quella che stiamo vivendo anche le campagne di comunicazione sono soggette a continue modifiche e cambiamenti improvvisi.