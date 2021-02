God of War 2: Hermen Hulst non vede l'ora di mostrare il gioco PS5 in azione

All'interno di un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, tanti volti dell'industria videoludica hanno rivelato i loro giochi più attesi per il "2021 e oltre". Tra questi, c'è anche Hermen Hulst, ex managing director presso Guerrilla Games tra gli autori di Horizon: Zero Dawn, ed ora a capo dei PlayStation Studios.

Il leader di PlayStation ha dichiarato che God of War 2 (sottotitolato uffiociosamente Ragnarok) è il gioco che più attende in assoluto. Durante la scosa estate, Santa Monica Studios ha annunciato il titolo tramite un breve teaser del sequel dell'avventura nordica di Kratos uscita nel 2018 capace di ridonare lustro alla serie e sorprendere i fan con una struttura ludica inedita fino ad allora per il franchise.

"Giocare a God of War nel 2018 è stata una grande esperienza per me", sono state le sue parole. "La serie ha sempre avuto un'azione e un combattimento incredibili, ma la profondità emotiva con cui Santa Monica ha caratterizzato la storia di Kratos come padre è stata davvero memorabile, soprattutto perché mio figlio era solo un po' più grande di Atreus quando l'ho giocato.



Quindi assistere alla reazione dei giocatori a quel piccolo teaser che abbiamo presentato al PlayStation Showcase lo scorso settembre è stato molto emozionante. Non vedo l'ora che la gente veda cosa sta facendo Santa Monica".



Al momento non è chiaro se Sony pubblicherà God of War 2 come esclusiva PlayStation 5 o se invece arriverà sul mercato come titolo cross-gen anche su PlayStation 4, esattamente come accadrà nel caso di Horizon: Zero Dawn di Guerrilla. Jim Ryan si è rifiutato di fornire un commento al riguardo nelle scorse settimane, e non ci rimane che attendere che Santa Monica sia pronta a svelare maggiori dettagli sul suo ambizioso progetto e, soprattutto, mostrarlo per la prima volta in azione.