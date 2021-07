God of War 2 e Horizon Forbidden West:nuovi rumor dal leaker dello State of Play di luglio

L'annuncio dello State of Play dell'8 luglio ha confermato le anticipazioni condivise qualche settimana fa dal leaker conosciuto come QuimSix. La "gola profonda" decide così di condividere quelli che, a suo giudizio, sono i piani di Sony per i prossimi appuntamenti dedicati a God of War 2 e Horizon Forbidden West.

Dalle pagine del forum di Reddit, il sedicente leaker della divisione videoludica di Sony ritiene che lo State of Play dell'8 luglio sia solo il primo di una serie di appuntamenti che SIE ha in programma da qui alla fine dell'estate.

A detta di QuimSix, infatti, la prossima finestra comunicativa che Sony intende aprire per discutere dei principali giochi in sviluppo presso le sussidiarie dei PlayStation Studios sarà interamente dedicata a God of War 2 o Ragnarok, il sequel del capolavoro PS4 di Sony Santa Monica con protagonisti Kratos e Atreus. Il focus su God of War 2, stando al leaker, dovrebbe avvenire nel corso del mese di agosto con la pubblicazione di un video.

Sempre in base alle indiscrezioni raccolte dal sedicente insider di Sony, entro la fine della stagione estiva dovremmo assistere anche a un evento State of Play incentrato su Horizon Forbidden West, con tanto di annuncio della data d'uscita su PS4 e PS5. Gli ultimi rumor di QuimSix stanno già facendo il giro dei social e dei forum videoludici più frequentati, ma come di consueto vi invitiamo a prendere con le dovute cautele questo genere di indiscrezioni che, in quanto tali, potrebbero rivelarsi del tutto infondate.

Tornando all'attualità, vi ricordiamo che il nuovo evento State of Play si terrà dalle ore 23:00 italiane di giovedì 8 luglio, con 30 minuti di show digitale che avrà per protagonisti Deathloop, i giochi indipendenti e i progetti di terze parti in uscita nei prossimi mesi su PS4 e PlayStation 5.