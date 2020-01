God of War 2 alla presentazione di PS5, secondo un rumor: sarà vero?

A differenza di quanto ha fatto Microsoft con Xbox Series X, Sony non ha ancora presentato ufficialmente il design di PlayStation 5. La compagnia giapponese, inoltre, continua a nascondere i suoi programmi per la next-gen: in un clima del genere, la proliferazione indiscriminata di rumor e voci di corridoio non confermate è inevitabile.

L'ultimo rumor è uno di quelli grossi: God of War 2 potrebbe essere annunciato durante l'evento di presentazione di PlayStation 5. A lanciare quest'indiscrezione è stato il portale GameRant, senza tuttavia fornire né prove né fonti. Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente, God of War 2 potrebbe davvero essere in sviluppo: il capitolo del 2018 ha avuto un successo pazzesco, sia tra la critica che tra il pubblico, e l'epilogo lascia ampi margini di manovra. Da qui a considerare certo un annuncio all'evento di reveal di PlayStation 5, in ogni caso, ce ne passa: sebbene non sia del tutto improbabile, GameRant si è limitato a gettare il sassolino senza fornirci dettagli più approfonditi, aggiungendo solamente che potrebbe non essere lanciato assieme a PS5.

La certezza assoluta l'avremo solamente alla presentazione di PlayStation 5, che secondo insistenti rumor potrebbe avvenire nel corso del mese di febbraio. Tra l'altro, God of War 2 non è il solo gioco di Santa Monica accostato al reveal di PS5: qualcuno ha anche citato un certo Legends, presunto nuovo progetto dello studio californiano.